Arancinette e panelle, il tour di Elly Schlein fino a Carini a riscoprire il mare negato

Rifiuti e demolizioni, questi i due cavalli di battaglia del sindaco di Carini Giovì Monteleone e non potevano dunque che essere questi gli argomenti principali della chiacchierata fatta nel primo pomeriggio di oggi con la segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein, capolista alle prossime elezioni Europee e in visita nel comune del palermitano per incontrare il primo cittadino.

La segretaria si è fermata un paio d’ore circa. Verso le 15 pranzo veloce alla Baronia a base di specialità siciliane. La Schlein ha apprezzato il pane con le panelle, la pasta alla Norma e le arancinette al burro. A seguire, intorno alle 16, tappa sul lungomare Cristoforo Colombo per vedere il lavoro fatto dall’amministrazione in tema di demolizioni. “Per tanti, troppi anni ai carinesi e non solo - ha detto il sindaco Monteleone - è stato negato il mare. Adesso finalmente ce lo stiamo riprendendo”.

La leader del Pd ha voluto che il sindaco le spiegasse l’ampiezza del tratto di costa recuperata. “Siete sulla strada giusta caro sindaco”, ha commentato Elly Schlein dopo aver visto con i propri occhi la spiaggia. Con il sindaco Monteleone ad accogliere la segretaria del Pd, anche la giunta comunale, il deputato nazionale e segretario regionale Antony Barbagallo, l’onorevole e presidente della commissione antimafia Antonello Cracolici, l’onorevole regionale Mario Giambona, i componenti della segretaria regionale Manlio Mele, Sergio Lima e Marco Guerriero, alcuni consiglieri comunali e diversi simpatizzanti.