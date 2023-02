Elly Schlein a Cinisi, la campagna elettorale si chiude alla casa memoria di Peppino Impastato

Tappa a Cinisi, nella casa-memoria di Peppino Impastato, il militante di Democrazia proletaria ucciso dalla mafia, per Elly Schlein, candidata alla segreteria del Partito democratico che ha scelto Palermo per chiudere la propria campagna elettorale.

"Per tanti di noi è un esempio di impegno civico e politico - ha osservato Schlein giungendo a Villa Filippina come riporta Dire -. Metteva insieme il contrasto alle mafie con la lotta per un mondo più giusto. È stato un grande onore entrare per la prima volta nella casa di Peppino e di mamma Felicia. La questione morale, con la promozione costante della legalità, è uno degli impegni che prendo da segretaria del Pd".