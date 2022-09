Ficarra e Aiello aderiscono a Forza Italia: "Non condividiamo la resa dell'Udc in Sicilia"

Elio Ficarra ed Andrea Aiello, rispettivamente ex vice coordinatore regionale dell'Udc Sicilia ed ex coordinatore cittadino dello scudocrociato a Palermo, chiudono la loro esperienza nel partito centrista ed ufficializzano la loro adesione a Forza Italia in vista delle prossime elezioni regionali in cui sosterranno le candidature di Renato Schifani a presidente della Regione Siciliana e di Francesco Cascio all'Ars. L'ex consigliere comunale di Palermo e l'attuale presidente della Quinta circoscrizione del capoluogo siciliano illustrano le ragioni alla base della scelta compiuta.

"Dopo avere svolto un lavoro incessante e capillare sul territorio, al fine di ricreare una nuova base di aggregazione, consenso e adesione in seno all'Udc in Sicilia - si legge in una nota congiunta - abbiamo appreso dagli organi di informazione specializzati che il partito non sarà presente con il proprio simbolo alle prossime elezioni regionali, ma farà confluire le candidature nelle liste di un altro schieramento politico. Riteniamo inconcepibile che, in qualità di vice coordinatore regionale e coordinatore cittadino del capoluogo siciliano, i vertici del partito centrista non abbiano reputato opportuno doverci informare o coinvolgere, quantomeno in sede di confronto, in merito ad una scelta tranciante e focale, in chiave presente e futura. Scelta che ovviamente non possiamo condividere, poiché abbiamo profuso impegno, passione ed energie per generare un processo di identificazione nel nuovo corso dell'Udc in Sicilia. Promulgando i valori moderati, liberali e democratici propri alla dottrina del partito, azzerando le distanze tra profili istituzionali e cittadini, cercando di fornire risposte sollecite e concrete alle impellenze sociali, infrastrutturali e logistiche in seno al nostro territorio. Abbiamo raccolto consensi in ogni ambito della società civile, tra liberi professionisti, imprenditori, studenti, esponenti del mondo accademico e sanitario, giuristi ed impiegati, attivisti ed esponenti del mondo sindacale".

"Dopo un'accurata e coscienziosa riflessione - concludono Aiello e Ficarra - siamo felici ed entusiasti di annunciare la nostra adesione a Forza Italia, partito leader nella coalizione di centrodestra con cui condividiamo la medesima strategia di rilancio, innovazione, ottimizzazione e sviluppo in ambito sociale, economico ed in seno alla pubblica amministrazione". Aderiranno a Forza Italia anche Francesco Stabile, consigliere della quinta circoscrizione; Salvatore ed Antonio Sgroi, consiglieri comunali di Carini; Antonino Valenti, consigliere della prima circoscrizione e Giuseppe Cannella, ex consigliere comunale di Prizzi.