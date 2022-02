Carini, Antonino Sgroi entra nell'Udc: "Valore aggiunto per il partito"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Palermo, 6 febbraio - Il percorso di crescita e consolidamento dell'Udc in Sicilia, in termini di consenso e adesioni, prosegue speditamente in ogni area del territorio. Imprenditori, liberi professionisti, studenti, impiegati, attivisti ed esponenti della società civile a vario titolo, figure con competenze e background politico di acclarato spessore: sono numerosi i profili che hanno scelto consapevolmente di sposare la causa, condividendone idee e principi, dello schieramento centrista. Nuovo corso del partito che fa proseliti non soltanto a Palermo ma anche nel cuore del comprensorio legato al capoluogo siciliano. Antonino Sgroi, nato a Carini il 5 ottobre 1984, eletto in consiglio comunale con duecentotrenta preferenze nella lista "Azzurri per Carini", ha ufficializzato la sua adesione all'Udc, sottolineando la totale identificazione nei valori moderati, liberali e democratici che costituiscono cardini imprescindibili nel programma centrista. Una presenza significativa per il partito al Consiglio comunale di Carini, che si aggiunge a quella di Salvatore Sgroi, attuale leader dell'opposizione, già candidato sindaco della coalizione di centrodestra nelle scorse amministrative in cui ottenne circa 5.600 preferenze, perdendo soltanto al ballottaggio l'opportunità di divenire primo cittadino del suo paese d'origine.

Il vice segretario regionale dell'Udc Sicilia, Elio Ficarra, esprime grande soddisfazione per l'ennesimo significativo step compiuto dal partito nel percorso virtuoso intrapreso nell'isola."Le linee guida che caratterizzano il nuovo corso dell'Udc in Sicilia sono molto chiare. Concretezza e trasparenza in primis, adempimento del nostro ruolo istituzionale in piena aderenza con necessità ed impellenze del territorio. L'uomo, la famiglia, il lavoro, la pubblica amministrazione come riferimento ed entità tangibile al servizio dei cittadini. Le istanze degli elettori, in ogni area della Sicilia, devono ispirare e guidare la nostra azione politica. Abbiamo dimostrato che amiamo ascoltare, adoperarci, intervenire. Con un certosino lavoro di aggregazione e tessitura, sociale e politica, stiamo allestendo una squadra di professionisti qualificati e di livello, che si identificano nei i valori liberali e moderati alla base del nostro progetto. Esponenti accomunati dall'amore per la Sicilia che si sono guadagnati negli anni credibilità e fiducia da parte dei loro conterranei. Antonino Sgroi è un profilo giovane ed entusiasta, dotato di competenze trasversali, di matrice amministrativa, gestionale e sindacale, che ha già prestato la sua professionalità e profuso incommensurabili energie per contribuire a migliorare le sorti di Carini. Già dipendente di varie società di servizi a partecipazione Regionale, consigliere attualmente in carica al Comune di Carini, Sgroi rappresenta un tassello di assoluta qualità, umana e professionale, che impreziosisce ulteriormente il mosaico dell'Udc in Sicilia".

Sulla medesima lunghezza d'onda il coordinatore cittadino dell'Udc a Palermo, Andrea Aiello: "Il susseguirsi di adesioni in seno al nostro partito ci inorgoglisce e conferisce senso a sacrifici e passione che spendiamo quotidianamente al servizio della nostra meravigliosa terra. La scelta di Antonino Sgroi, profilo di indiscusso valore al quale rivolgo il mio benvenuto ed auguro buon lavoro, testimonia quanto sia profondo e capillare il processo di crescita dell'Udc in ogni area di nostra pertinenza. L'eccellente lavoro svolto dal vice segretario regionale, Elio Ficarra, consigliere comunale di Palermo in carica, artefice di un'opera minuziosa di tessitura ed aggregazione sul territorio, sta alimentando coscienza e fervore politico di chi vuole svegliare la Sicilia da immobilismo e torpore. Implementiamo quotidianamente l'organico del partito non solo nel capoluogo siciliano, ma anche nella provincia di Palermo. Antonino Sgroi, oggi consigliere comunale di Carini in quota Udc, rappresenta il perfetto prototipo di soggetto qualificato che si identifica e crede fortemente nel nostro progetto politico, condividendone incondizionatamente le linee guida".