A Villabate la Democrazia Cristiana è il terzo partito

Riflessioni sulle Regionali 2022 a Villabate Pa Porgo una mia riflessione a tutti coloro avranno voglia di leggere i dati elettorali delle passate Elezioni Regionali. Solo oggi ho trovato qualche minuto di tempo per analizzare i voti delle Regionali 2022...il risultato asettico per la Dc Villabate è questo nr.506 di lista e nr.470 di preferenze...questo risultato non solo deve rendere fieri del lavoro fatto sino ad oggi ma deve essere la base per far crescere il Partino in futuro,perchè la DC dal nulla e senza sovra strutture Regionali e Nazionali prende quasi gli stessi voti di Fratelli D'Italia e Forza Italia confermando in simmetria quel 6,5% del risultato su base Regionale.

Mi spiego subito... non entro nel merito delle liste di Cateno de Luca Sindaco e M 5 Stelle che per quello che penso restano movimenti di protesta che prendono molti voti di lista e pochi di preferenze, ovvero per la lista De Luca Sindaco di Sicilia abbiamo 1029 voti di lista e 508 di preferenza, mentre per Movimento 5 Stelle abbiamo 1530 di lista e 448 di preferenza cosa diversa sono i Nazionali su cui vorrei soffermarmi Fratelli D’Italia , Forza Italia e Partito Democratico. Andiamo per ordine, Fratelli d'Italia riceve 1284 voti di lista e 773 voti di preferenza, Forza Italia riceve 1028 di lista e 718 di preferenza, il Partito Democratico solo 619 voti di lista e 366 voti di preferenza. La conclusione è che siamo il terzo Partito più votato a Villabate e per questo voglio ringraziare la cittadinanza per la fiducia ricevuta impegnandoci a non deludarla in futuro. Viva Villabate e viva la Democrazia Cristiana.

Valerio Pietraperzia, coordinatore Cittadino.