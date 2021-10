Giosuè Maniaci nomina la nuova Giunta: Valeria Mistretta il primo vicesindaco donna di Terrasini

Valeria Mistretta è il primo vicesindaco donna di Terrasini. Così ha deciso Giosuè Maniaci, rieletto con oltre l'80% delle preferenze durante le scorse amministrative, che ieri le ha dato l'incarico. Salvatore Brunetti, Vincenzo Cusumano, Nunzio Maniaci e Norino Ventimiglia gli assessori che compongono la nuova Giunta. Vincenzo Cusumano, l'unico ad essere stato riconfermato, continuerà ad occuparsi di Turismo, sport e spettacolo, beni culturali, manutenzione, arredo e verde pubblico. A Salvo Brunetti, le deleghe ai Lavori pubblici, igiene ambientale, rapporti con Srr Palermo Area Metropolitana, protezione civile e programmazione comunitaria. A Nunzio Maniaci, Bilancio, pubblica istruzione, pesca e polizia urbana. A Valeria Mistretta vanno i Tributi, le politiche sociali, le politiche giovanili e le pari opportunità. A Norino Ventimiglia, Urbanistica, attività produttive, personale e rapporti con il Consiglio comunale.

"Avevo promesso che in una settimana avrei nominato la nuova Hiunta per ricominciare al più presto il lavoro quotidiano dell'amministrazione - dichiara il primo cittadino - e così è stato. Ho già distribuito le deleghe in maniera tale che tutti possano cominciare il loro compito nell'interesse del paese e dei cittadini che rappresentano. Ai nostri assessori - conclude Maniaci - i miei migliori auguri di buon lavoro: forza, abbiamo tanto da fare!".