Politiche, in Sicilia ha votato il 57,3 per cento degli elettori: un calo di 5 punti rispetto al 2018

In Sicilia per le elezioni politiche ha votato il 57,35 degli elettori contro il 62,76 delle precedenti consultazioni alla Camera e al 62,98% al Senato. L'affluenza è in calo di più del 5%. La provincia con la più alta affluenza è quella di Messina col 62,36 % quella con la più bassa è Ragusa col 52,7%. A Palermo ha votato il 54,65% degli elettori contro il 60,42% delle precedenti elezioni, a Catania il 55,18% contro il 59,78%.

Il comune siciliano più 'virtuoso', con il numero più alto di votanti, è Petralia Soprana, piccolo borgo del cuore delle Madonie, in provincia di Palermo. Forse trainati dalla candidatura del sindaco, Pietro Macaluso, all'Assemblea regionale siciliana, con il Pd, i cittadini si sono recati in massa al seggio, superando il 73,16 per cento. Hanno votato 2.107 votanti su 2.880 aventi diritto.

E' Acquaviva Platani, piccolo comune della provincia di Caltanissetta, invece il centro che ha raggiunto il record negativo di votanti. Soltanto il 16,89 per cento degli elettori si è recato alle urne. Nel Comune hanno votato 520 elettori aventi diritto a fronte dei 3.078 iscritti nelle liste elettorali.

Per quanto riguarda invece le elezioni regionali siciliane, le votazioni hanno fatto registrare 2.249.870 votanti, pari al 48,62% degli aventi diritto. Il dato, reso noto dal Servizio elettorale della Regione, si discosta nettamente da quello fatto registrare dalla Sicilia per le Politiche (57,34%) perché nel caso delle Regionali non è previsto il voto degli italiani all'estero. L'affluenza alle Regionali 2022 è comunque in lieve aumento rispetto alle consultazioni di cinque anni fa: nel 2017, infatti, votarono 2.179.185 aventi diritto, pari al 46,75%. La provincia con l'affluenza maggiore è Messina (53,4%), quella che ha fatto registrare il dato più basso è Enna (39,99%).