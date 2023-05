Elezioni comunali a Montemaggiore Belsito, Mesi vince la sfida contro Nasca: sarà sindaco per altri 5 anni

A Montemaggiore Belsito Antonio Mesi vince la sfida contro Rosario Nasca. Per Mesi si tratta di una riconferma: sarà ancora lui il sindaco per i prossimi 5 anni.

"Voglio ringraziare i nostri elettori e la comunità di Montemaggiore Belsito - ha scritto Mesi sulla sua pagina Facebook - per la fiducia, il sostegno e l'affetto dimostrato. Ci avete permesso di scrivere una pagina unica nella storia del nostro paese. Saranno cinque anni di intenso lavoro per raccogliere i frutti di quanto già programmato e per dare a Montemaggiore ciò che si merita".