Elezioni comunali a Casteldaccia, Di Giacinto è ancora sindaco: niente da fare per Pinello

Giovanni Di Giacinto è ancora sindaco di Casteldaccia. Le opposizioni che si erano coalizzate, convergendo su Pippo Pinello, escono sconfitte dalla competizione elettorale. Per Di Giacinto si tratta del quarto mandato da primo cittadino.

L'ex deputato regionale vince con il 65% circa delle preferenze e conquista una larga maggioranza in Consiglio comunale: la sua lista, "X Casteldaccia" prende 11 seggi; mentre "Cambiamo Casteldaccia" solo 4 dell’altra lista. Pinello, come candidato a sindaco sconfitto, siederà fra i banchi dell'opposizione in Consiglio.