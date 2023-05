Elezioni a Capaci, conferma per Pietro Puccio: vittoria sul filo di lana

Pietro Puccio si conferma sindaco di Capaci. Il candidato dell'area di centrosinistra ha sconfitto il meloniano Erasmo Vassallo. Una vittoria arrivata sul filo di lana con Puccio che ha ottenuto 3.190 voti (47,67%) e Vassallo che si è fermato a 3.023 (45,17%). Sono state 225 le preferenze (3,36%) per l'avvocato Valerio Vegna, indicato da Cateno De Luca.

Sono stati 6.722 i votanti su 10.769 aventi diritto con un'affluenza del 62,42%, leggermente in aumento rispetto al 62,14% della precedente tornata elettorale. "Capaci ha detto no, indietro non si torna. E noi siamo ancora qua, e già!", ha detto Puccio durante i festeggiamenti per l'elezione avvenuti nel centro della cittadina.