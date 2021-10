Maniaci fa la storia di Terrasini, mai nessuno era stato rieletto sindaco: "L'onore più grande della mia vita"

A ricordarlo è lo stesso primo cittadino, durante i festeggiamenti per la vittoria, ottenuta con l'82% delle preferenze, contro lo sfidante Giuseppe Caponetti: "Continuerò a lavorare per questo paese"

Giosuè Maniaci fa la storia: nessun sindaco uscente, infatti, prima di lui era mai stato riuscito a farsi rieleggere. A ricordarlo è lo stesso primo cittadino, nel corso del discorso fatto in piazza Duomo, a Terrasini, per festeggiare la vittoria, ottenuta con l'82% delle preferenze, contro lo sfidante Giuseppe Caponetti, che si è fermato al 17,85%.

"Il voto di ieri - ha detto Maniaci - è stata la dimostrazione che il lavoro, la disponibilità e il servizio pagano sempre. Abbiamo fatto un risultato storico. Mai un sindaco era stato rieletto a Terrasini, mai aveva preso tanti voti. Ciò - ha continuato il sindaco - mi carica di una responsabilità e allo stesso tempo di un entusiasmo straordinario! Mi avete dato l'onore più grande della mia vita, continuare a lavorare per questo paese e io voglio farlo al meglio delle mie possibilità!".

Il primo cittadino si è poi rivolto ai "tanti" che in queste settimane di campagna elettorale gli sono stati vicini: "Vi ringrazio di cuore, per i tanti messaggi, le tante attestazioni di stima e affetto di queste settimane. Mi avete riempito il cuore e dato fiducia. Non abbiamo mai smesso di lavorare neanche in questi giorni di campagna elettorale e continueremo a farlo... perché adesso Terrasini deve decollare, perché - conclude Maniaci - se lo meritano i suoi cittadini, le imprese, le associazioni, perché Insieme Si Può davvero! Andiamo avanti, avanti tutta verso il futuro!".