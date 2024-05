"Nel centrodestra serve un campo largo", Schifani apre ai renziani e pensa a una ricandidatura

Prima l'apertura a un secondo mandato da presidente della Regione per "completare un progetto decennale"; poi l'apertura "ad altre forze moderate", sul modello delle Amministrative di Gela, per dare vita "a un campo largo nel centrodestra". Il governatore Renato Schifani guarda al futuro e lo fa indicando una via: un allargamento della coalizione.

"Bisogna lavorare a un campo largo nel centrodestra con il coinvolgimento di altre forze moderate. La coalizione che appoggia il candidato sindaco di Gela ne è un esempio". Ieri, nella città nissena, il presidente della Regione ha partecipato alla manifestazione elettorale a sostegno della candidata Grazia Cosentino, appoggiata dalla quasi totalità del centrodestra - a eccezione del Mpa - e da Italia Viva, presente nella città nissena con il capogruppo alla Camera Davide Faraone. "Le esperienze del campo largo nel centrosinistra - ha aggiunto Schifani - sono destinate a fallire perché sono solamente alleanze elettorali, che si sciolgono immediatamente dopo il voto perché non c'è intesa sui principali temi. A differenza di quanto avviene, invece, nel centrodestra, dove c'è una sintonia maggiore e più coesa tra le forze moderate".

In precedenza a Caltanissetta, alla presentazione del candidato sindaco del centrodestra Walter Tesauro, aveva parlato dell'ipotesi di una candidatura bis a Palazzo d'Orleans: "Sono stato chiamato a guidare la Regione all’indomani di una lacerazione. Sono stato chiamato ad essere elemento di collante. Se dovessi essere ricandidato? Non lo escludo, è prematuro, ma il nostro progetto ha bisogno di una programmazione decennale".

Imediata la reazione del M5S: "Schifani sarebbe disposto a ricandidarsi? Lo farebbe a dispetto dei siciliani che non lo vogliono assolutamente nuovamente governatore, come dimostra il freschissimo sondaggio dell'istituto Swg che appena qualche giorno fa lo ha relegato all'ultimissimo posto tra presidenti di Regione. Del resto ci saremmo meravigliati del contrario, visto che finora al suo attivo ci sono solo disastri: dalla sanità all'agricoltura, dalla formazione, al caro-voli dallo smaltimento rifiuti al welfare, alle inesistenti campagne antincendio, solo per fare qualche esempio. Nemmeno facendo un grossissimo sforzo ci sovviene da parte sua qualcosa di positivo: si è confermato un 'Re Mida' al contrario, come e peggio di Musumeci. evidentemente quello che toccano nel centrodestra lo tramutano in cenere. E ogni riferimento alla Meloni non è per nulla casuale”.

Così il capogruppo del M5S all'Ars Antonio De Luca. "Anziché pensare a ricandidarsi e alle elezioni - ha concluso De Luca - Schifani pensi a nominare il nuovo assessore all'Agricoltura che sta morendo e i manager della sanità. Se continua a fare solo bassi interessi di bottega, i siciliani continueranno, giustamente, a bocciarlo".