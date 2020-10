Elezioni a San Mauro Castelverde, Minutilla rieletto sindaco

C'è già un verdetto nelle elezioni amministrative in corso di svolgimento in Sicilia. A San Mauro Castelverde è stato rieletto sindaco Giuseppe Minutilla, esponente di DiventeraBellissima. Unico candidato in corsa, ha già raggiunto l'elezione grazie all'avvenuto superamento del quorum dei votanti.

"Al caro amico Giuseppe un grande in bocca al lupo per la nuova sfida che lo attende», afferma Alessandro Aricò, capogruppo all'Ars di DiventeraBellissima, aggiungendo: «Ha già dimostrato con i fatti di sapere ben amministrare, pertanto siamo certi che durante il suo nuovo mandato nel ruolo di sindaco- insieme alla squadra di assessori che lo coadiuverà- saprà ulteriormente rilanciare San Mauro Castelverde". Interviene pure Angelo Pizzuto, coordinatore provinciale di DiventeràBellissima: "In questi anni l'amministrazione comunale guidata da Giuseppe Minutilla ha raggiunto ottimi risultati in tema di sviluppo, lavoro e incremento del turismo".