Elezioni, a Pollina Forza Italia in campo per Musotto

"Siamo impegnati a Pollina in maniera proficua per fare eleggere Piero Musotto a sindaco della città”. Lo dice il coordinatore provinciale di Forza Italia, Luigi Vallone.

“In tutti i comuni al voto – aggiunge Vallone - Forza Italia ha scelto i candidati migliori alla carica di sindaco e anche per Pollina è giunto il tempo di tornare a praticare la politica che costruisce e non demolisce. I nostri candidati al Consiglio comunale daranno il loro attivo contributo per far ritornare anche a Pollina la buona politica a favore dei cittadini”.