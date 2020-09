Godrano, la lista civica di Daniele Bellini “Insieme per il futuro”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Daniele Bellini, 51 anni, lavoratore forestale, è il candidato sindaco dalla lista civica "Insieme per il futuro" per le prossime elezioni amministrative di Godrano del 4 e 5 ottobre 2020. Da oltre 15 anni al servizio della politica Godranese, ha ricoperto in passato il ruolo di Vice sindaco e di Presidente del Consiglio Comunale. Sostenuto e proposto da una lista civica che si è consolida in questi anni e si è rafforzata dall’ingresso di nuove energie.

Si pone a guidare con entusiasmo una coesa squadra “L’esperienza politica fin qui maturata –dichiara Bellini – mi ha convinto ad accettare la candidatura per rafforzare il lavoro svolto in questi anni” L’impegno per il territorio, l’attenzione per le famiglie, l’onestà, la legalità e la trasparenza, sono i capisaldi del mio agire quotidiano e i fondamenti condivisi del programma di azione per gli anni a venire. La mia sarà l’amministrazione dell’ascolto e del confronto costante e con l’aiuto di tutti i cittadini, vogliamo trasformare il paese che amiamo nel paese che vogliamo. Tra gli obbiettivi del mio programma vi sono la Valorizzazione del museo Etno-antropologico "Godranopoli” e del museo Giuseppe Puglisi. L’ Istituzione del premio di poesia a Giacomo Giardina e tante altre iniziative. Vogliamo ridonare lo splendore che viveva un tempo Godrano- dichiara Antonino Franco- Un paese ricco di storia e di tradizioni, è il posto ideale per far riscoprire la Sicilianità che ci distingue. La nostra squadra è compatta ed unita per un unico obiettivo, far risplendere Godrano. Daniele è la persona giusta per farlo. Continua Bellini- Voglio annunciare la designazione degli assessori: Mario Cannucio, Giuseppa Pomara, Sebastiano Perrone

