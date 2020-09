Godrano, la lista civica "Insieme per il futuro" avanza compatta

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ultimi giri di pista per le tre liste candidate alle amministrative di Godrano. Tra queste spicca quella di Daniele Bellini, insieme per il futuro. Una lista fatta di persone unite e con un unico scopo- dichiara Bellini- che si pone come obiettivo quello di far volare alto il nome del nostro paese, Godrano. Al comizio di metà campagna elettorale, tenuto da Bellini, prendono parte l’Onorevole Mario Caputo, l’Onorevole Salvino Caputo e l’assessore Edy Bandiera. Apre il comizio Matteo Cannella, ex sindaco e braccio destro di Daniele che poi andrà a presentare il programma. I candidati in lista esprimono il proprio pensiero, in comune c’è la voglia di far risorgere Godrano. Una squadra unita dalla voglia di fare e compatta sul programma- dichiara Antonino Franco, addetto alla comunicazione della lista di Daniele Bellini- e questo è merito di tutti i nostri candidati, a cui faccio i complimenti per la lealtà e la passione che li distingue. Le giornate del 4-5 ottobre sono ormai alle porte, non resta che augurare in bocca al lupo alle tre liste candidate.