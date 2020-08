Elezioni d’autunno a Godrano, Bellini scende in campo: "Mi candido a sindaco"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Cinquantuno anni, diplomato, lavoratore forestale e sindacalista, sposato con una figlia di otto anni, Daniele Bellini, vicino all’eurodeputato Milazzo, attraverso un comunicato stampa ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco del Comune di Godrano.

"Ho deciso di scendere in campo – spiega Bellini – per dedicare il mio impegno quotidiano al bene collettivo e affinché il paese possa ritornare a risplendere di luce propria. Stiamo già lavorando per analizzare i punti di forza e i punti di debolezza del nostro territorio con i cittadini, le associazioni e gli organismi rappresentativi di ciascun settore. Abbiamo grandi potenzialità turistiche e ambientali. Rilanciare il Museo ‘Demo-etno-antropologico Godranopoli’ è la mia priorità. Punto alla valorizzazione dei prodotti gastronomici locali e ad un turismo slow. Bellini, già presidente del consiglio per 5 anni, per 5 anni capogruppo di maggioranza e per 5 anni vicesindaco".

Per le amministrative del 4 e 5 ottobre avrà l’appoggio della lista civica “Insieme per… il Futuro”. "Una lista strutturata e costruita- continua Antonino Franco- per valorizzare i giovani del nostro territorio, dobbiamo incentivare i nostri ragazzi a non abbandonare la nostra terra incentivando, inoltre, le attività produttive locali che possano far crescere i nostri ragazzi insieme al nostro territorio , Conclude Antonino Franco- d’altronde siamo tutti “ insieme per il futuro".