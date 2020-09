Elezioni comunali a Villabate: Di Chiara unisce il centrodestra, Pd e M5S restano distanti

L'ex sindaco Gaetano Di Chiara ci riprova. E nella nuova sfida per la poltrona di primo cittadino a Villabate dovrà vedersela con Giuseppe Irsuti, Giovanni Pitarresi e Mariella Vitale.

Di Chiara, già consigliere provinciale, è il candidato del centrodestra unito e di buona parte dei centristi e della società civile. A supportarlo ci sono cinque liste: Diventerà Bellissima, Fratelli d’Italia, Udc, "Lavoro Famiglia Solidarietà", "Al Centro Villabate".

La biologa Mariella Vitale è la candidata del Movimento 5 Stelle, che per la prima volta quest'anno ha deciso di scendere in campo per le amministrative. Anche a Villabate (come a Carini), i pentastellati hanno deciso di non fare alleanze con nessuno. Una sorta di distanziamento dal centrosinistra, che corre invece con un gruppone di liste a trazione Pd e Italia Viva. Niente simboli di partito però. L'uomo scelto per conquistare il Municipio è Giovanni Pitarresi, attuale presidente del Consiglio, nonché veterano del civico consesso dove è presente dal 2007. Pitarresi è sostenuto da liste civiche "Liberi per il Cambiamento", "Democratici per Villabate", "Villabate nel cuore", "Villabate Futura" e "Viva Villabate".

L'assessore uscente alle Politiche sociali, Giuseppe Irsuti, è il quarto incomodo. Al suo financo due liste di estrazione centrista: "Villabate Attiva" e "Villabate Ideale".

