Elezioni a Termini Imerese: centrodestra diviso, Pd e M5S a braccetto come a Roma

Tre donne su un totale di quattro candidati a sindaco. Il centrodestra che corre diviso. Pd e M5S a braccetto come a Roma. Sono questi gli ingredienti principali delle elezioni comunali a Termini Imerese, che si terranno il 4 e 5 ottobre (con eventuale turno di ballottaggio il 18 e 19 ottobre).

Partiamo dall'unico uomo in corsa per la poltrona di sindaco, ovvero quel Francesco Caratozzolo che ha incassato il sostegno della coalizione formata da Forza Italia, Lega, Diventerà Bellissima, Ora Sicilia. Schieramenti che si aggiungono alle due liste civiche "Caratozzolo 2020" e "Termini Popolare". Caratozzolo, che di professione fa l'avvocato, in passato è stato consigliere provinciale. Con lui anche l'ex sindaco Totò Burrafato, un tempo vicino al centrosinistra e all'ex senatore Pd Giuseppe Lumia.

I restanti partiti di centrodestra puntano invece su Anna Amoroso. Fratelli d'Italia, Udc e Cantiere popolare hanno scelto di appoggiare il presidente del Consiglio uscente, che può contanre anche sulle liste civiche Patto per Termini, Ripartiamo Insieme, Amoroso Sindaco.

Attorno a Maria Terranova invece si è cementata l'intesa tra M5S e Pd, sul modello del governo nazionale. Un campo largo di centrosinistra dove trovano spazio anche altre due liste: Termini Imerese è la mia città-Cento passi per la Sicilia e Riuniamo Termini.

L'outsider di questa tornata elettorale, che arriva dopo il commissariamento del Comune, è Paola Vallelunga. "W Termini" è il soggetto politico costruito all'insegna della discontinuità dalla presidente dell'organizzazione politica Rpi (Rinnovamento per l'Italia).

