Elezioni comunali a Misilmeri: Stadarelli tenta la riconferma, la Lega sta con Sucato

Una poltrona per tre. Nella corsa a sindaco di Misilmeri, Rosalia Stadarelli si ricandida. Rosario Rizzolo e Giuseppe Sucato sono gli sfidanti del primo cittadino uscente.

La marcia d'avvicinamento alle elezioni del 4 e 5 ottobre è stata contrassegnata dall'esclusione di una delle tre liste presentate da Sucato, quella che metteva assieme i simboli di Diventerà Bellissima e Fratelli d’Italia. A sostegno del candidato del centrodestra restano la lista della Lega e la civica "Cambiare si può" (quest'ultima inizialmente esclusa e poi riammessa dal Tar). Sucato ha designato la sua squadra di assessori composta, da Giacomo La Scala, Rosalba Guttaduaro La Blasca, Giuseppe Lo Cicero e Raoul Russo.

Tre sono invece le liste che sostengono la candidatura del sindaco uscente Rosalia Stadarelli, che gravita nell'alveo del centrosinistra. Stadarelli si candida sotto le insegne del civismo, sostenuta da "Siamo Misilmeri", "Continuiamo insieme" e "Misilmeri Bene Comune". Nelle sue liste anche gli uomini di Edy Tamajo, deputato regionale di Italia Viva. La squadra di assessori indicata da Stadarelli annovera Giovanni Orlando, Angela Polizzi, Dalia Lo Burgio, Elisabetta Ferraro e Salvatore Garofalo.

Si ispira a don Luigi Sturzo e alle regole del buon politico ("Servire e non servirsi!") Rosario Rizzolo, terzo candidato alla poltrona di sindaco, che si avvale del sostegno di ben sette liste: Via, Misilmeri Progetto Comune, Risorgiamo, La Nuova Misilmeri, #nuovitraguardi, Misilmeri Prima ed Ora Sicilia. Con Rizzolo anche parte del Pd. Tre i nomi designati come assessori al primo turno: Maria Concetta Fascella, Giovanni Lo Franco e Agostino Cocchiara.

