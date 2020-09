Elezioni, gli altri Comuni al voto: boom di candidati a Trabia, a San Mauro una sola lista

Record di candidati a Trabia, ben cinque aspiranti a sindaco; una sola lista a San Mauro Castelverde. Ecco i due Comuni agli antipodi tra i "piccoli" (oltre a Villabate, Misilmeri, Termini e Carini) che andranno al voto il 4 e 5 ottobre prossimi.

Ben 7 di questi 11 Comuni si trovano nelle Madonie. A Caltavuturo il dopo-Giannopolo è una sfida a due tra Giuseppe Di Giorgi ("Unione Democratica e Popolare Caltavuturo 2020") e Salvatore Di Carlo ("CambiAmo Caltavuturo"). Filippo Dolce ci riprova ad Aliminusa, con la lista "Insieme per Aliminusa"; l'avversario in questa tornata elettorale sarà Michele Panzarella ("Buongiorno Aliminusa").

A Lascari dopo i due mandati di Giuseppe Abbate, sono in tre i candidati a contendersi la poltrona di primo cittadino: Antonio Cesare ("Città Viva"), Franco Schittino ("Continuità e Innovazione"), Maria Elena Amoroso ("Lascari nel cuore"). Griglia di partenza affollata anche a Polizzi Generosa, dove ci riprova l'uscente Giuseppe Lo Verde ("Amministrare Responsabilmente"): contro di lui in campo Gandolo Librizzi ("Costruire Comunità"), Elio Picciuca ("Miglioriamo Polizzi").

Pollina volta pagina dopo l'epserienza fatta alla guida del Comune con Magda Culotta, ex deputato nazionale del Pd. La corsa alla successione è una partita a due tra Nunzio Castiglia ("Democrazia progresso e libertà") e Pietro Musotto ("Maioliche"). A Scillato l'uscente Giuseppe Frisa ("Scillato continuiamo a costruire il futuro") si dovrà confrontare con Giuliano Cortina ("Sviluppo e tradizione"). Chiude il gruppone madonita San Mauro Castelverde: una sola lista è stata presentata a sostegno del sindaco uscente Giuseppe Minutilla, che dovrà solamente raggiungere il quorum per essere eletto.

Il Comune più grosso al voto, Trabia (10.360 abitanti), affronterà le elezioni con cinque aspiranti sindaci appoggiati da altrettante liste. Leonardo Ortolano si ricandida con la lista "Leonardo Ortolano sindaco per Trabia e San Nicola". Questi gli sfidanti: Domenico Cammarata (Movimento 5 Stelle), Guido Miccolo ("Esperienza e Rinnovamento"), Salvatore Iacuzzi ("Alleanza Trabiese – Trabia – San Nicola la Rena") e Giuseppe Campagna ("Progetto Civico Attiva Sicilia").

Nel resto della provincia si vota anche a Godrano, Isola delle Femmine, Santa Cristina Gela. A dispetto dell'esiguo numero di abitanti, sia Santa Cristina (925 residenti) sia a Godrano (poco più di 1.100) è sfida a tre: nel primo caso ci sono in lizza Antonella Cucciarré ("Noi x Santa Cristina"), Giuseppe Cangialosi ("Uniti per Santa Cristina Gela") e Giovanni Polizzi ("Santa Cristina al Centro, Un Bene in Comune"); nell'altro Sebastiano Daniele Bellini (Insieme per... il futuro), Rosanna Caldarella ("Godrano RipArte") e Salvatore Re ("Una Godrano migliore").

Last but not least Isola delle Femmine. Stefano Bologna ("Un’altra Isola Si") è l'usato sicuro: sindaco uscente con alle spalle tanta attività amministrativa. A sfidarlo sarà Orazio Nevoloso (CambiAmo Isola").