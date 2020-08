Misilmeri, Anello e Candiani presentano il candidato sindaco Giuseppe Sucato

"La Lega ha fortemente voluto la candidatura a sindaco di Misilmeri di Giuseppe Sucato perché esprime un progetto politico-amministrativo sano, chiaro e trasparente. Ringrazio il commissario cittadino di Misilmeri, Giusto Lo Franco, che lavora sul territorio da anni e che ha lanciato questa candidatura sposata dalla Lega e sostenuta dalla coalizione di centro-destra, e il nostro segretario regionale Stefano Candiani per la presenza e l'impegno sui territori, esempio di una buona politica fatta di azioni concrete al servizio dei cittadini".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Lo dice Alessandro Anello, commissario provinciale della Lega Palermo, a Misilmeri insieme con il segretario regionale della Lega in Sicilia, senatore Stefano Candiani, per presentare la candidatura di Giuseppe Sucato a sindaco della cittadina in provincia di Palermo. Era presente, tra gli altri, l'assessore regionale ai Beni culturali e dell'Identità siciliana Alberto Samonà. "A Misilmeri come in tutta la Sicilia - continua Anello - la Lega è composta da persone orgogliose delle proprie radici culturali, che vogliono il bene della propria terra. Giuseppe Sucato incarna esattamente questo spirito identitario: un siciliano vero, la persona giusta per governare Misilmeri".