Elezioni a Carini, otto le liste a sostegno del candidato sindaco Totò Sgroi

Saranno otto le liste elettori a sostegno del candidato sindaco di Carini Salvatore Sgroi, detto Totò, per le elezioni amministrative del 4 e del 5 ottobre prossimi: Azzurri per Carini 2020, Prima Carini, Carini Viva, Insieme per Carini al Centro, Forza Italia - Prima la Sicilia, Fratelli D’Italia, UDC - Terzo Polo. Designati anche gli assessori che andranno a comporre la giunta comunale in caso di vittoria. Si tratta di Giovanni Asciutto, Giuseppe Cilluffo, Giovanni Gallina, Fabio Ferranti, Giacomo Lo Monaco e Matilde Prestigiacomo.

"Grazie a tutti i candidati - dichiara Totò Sgroi - e a tutti coloro che in questi giorni si sono spesi per la formazione delle liste abbiamo messo in piedi una bella coalizione di forze politiche di centro destra, moderate e civiche. Anche sulla designazione degli assessori - continua Sgroi - abbiamo fatto una scelta basata sulle competenza, esperienza e conoscenza del territorio. Con la designazione degli assessori Asciutto e Prestigiacomo aggiunge Sgroi ho reso tangibile l’integrazione tra coloro che pur non essendo carinesi autoctoni ma residenti da tanto sul nostro territorio, oggi rappresentano parte fondamentale e integrante della comunità carinese".

Depositato anche il programma elettorale del progetto amministrativo di Totò Sgroi. Tanti i punti programmatici trattati, in particolare modo l’attenzione alle zone Zes, una grande opportunità per coloro che vogliono investire sul nostro territorio, creando occupazione per i giovani Carinesi. Ma si parla anche di disabili per una maggiore attività degli stessi; di opere pubbliche con la realizzazione del cimitero con fondi comunali e un palazzo uffici comunali in project financing per risparmiare le risorse dei fatti passivi; di digitalizzazione della pubblica amministrazione, turismo, fascia costiera e i nostri amici a quattro zampe. "Il nostro programma elettorale - conclude Sgroi - ha l’intenzione di sviluppare e far crescere la nostra città, affinché ritorni ad essere la punte di diamante di tutto il comprensorio".