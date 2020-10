Elezioni, Carini torna al voto: urne aperte per i ballottaggi

Seggi aperti in Sicilia dalle 7 alle 22 per i ballottaggi in quattro Comuni. Nel Palermitano si vota a Carini. Nel resto dell'Isola tornano al voto Agrigento, Augusta e Floridia (Siracusa). Si vota anche domani, dalle 7 alle 14.

A Carini la sfida è tra il sindaco uscente Giovì Monteleone, sostenuto dal Pd e dalla sinistra, e Salvatore Sgroi del centrodestra. Alla prima tornata Monteleone ha raggiunto il 37,5%, Sgroi il 33,6%.

Nei giorni scorsi a Carini è scoppiato il caso dell'ex candidato sindaco e consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Ambrogio Conigliaro, che ha scelto di appoggiare Sgroi al ballottaggio. Una decisione in contrasto a quella del Movimento, che non ha dato indicazioni di voto lasciando "ad attivisti e simpatizzanti piena autonomia secondo libertà di coscienza". Per questa ragione, i senatori e i deputati alla Camera e all'Ars dei pentastellati lo hanno deferito al collegio nazionale dei probiviri.

Ad Agrigento la sfida è tra il sindaco uscente Lillo Firetto e Franco Miccichè, entrambi sostenuti in partenza da liste civiche: al primo turno Firetto ha raccolto il 27,8%, Miccichè il 36,6%.

Ad Augusta si affrontano Pippo Gulino e Peppe Di Mare, entrambi sostenuti da liste civiche: al primo turno Gulino ha ottenuto il 31,5%, Di Mare il 27,2%.

Floridia sceglie tra Salvatore Burgio e Marco Carianni. Entrambi i candidati sono sostenuti da liste civiche: al primo turno Burgio ha raccolto il 18,1% dei consensi, Carianni il 26%.