Elezioni politiche, i candidati in corsa per Camera e Senato nei collegi di Palermo e provincia: tutti i nomi

Scaduto lunedì 22 agosto alle 20 il termine per la presentazione delle liste elettorali, i partiti hanno annunciato le candidature in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. In Sicilia quel giorno si voterà anche per le regionali. Tutti gli italiani, con diritto di voto, sono chiamati alle urne per eleggere 400 deputati e 200 senatori e non più 630 e 315 come in passato, prima del taglio dei parlamentari. In Sicilia sono cinque i collegi plurinominali e dodici quelli uninominali per la Camera dei deputati, mentre per il Senato sono due i collegi plurinominali (Sicilia occidentale e Sicilia orientale) e sei i collegi uninominali. Ecco tutte le candidature che interessano i collegi di Palermo e provincia.

Camera - Sicilia occidentale - Collegio plurinominale 1 (Palermo e provincia)

Forza Italia: Giorgio Mulé, Ada Terenghi, Marcello Gualdani, Anna Maria Crocchiolo

Partito democratico: Giuseppe Provenzano, Teresa Piccione, Carmelo Miceli, Milena Gentile

Movimento 5 stelle: Giuseppe Conte, Valentina D'Orso, Davide Aiello, Daniela Morfino

+Europa: Fabrizio Ferrandelli, Maria Saeli, Dario Liotta, Alessandra Mastrogiovanni Tasca

Azione - Italia viva: Davide Faraone, Luisa La Colla, Alessandro Cucchiara, Chiara Di Lorenzo

Europeisti Mastella Noi di centro: Alessandra Minutella, Ignazio Cutrò, Adelaide Musso, Sergio Schisano

Partito pensiero e azione: Vittorio Boccieri, Nara Verzilli

Fratelli d'Italia: Giorgia Meloni, Gianluca Caramanna, Maria Carolina Varchi, Pietro Cannella

Impegno civico in Sicilia: Caterina Licatini, Andrea Giarrizzo, Dalila Nesci, Francesco D'Uva

Unione popolare: Simona Suriano, Ramon La Torre, Rosa Gagliardo, Davide Minio

Noi moderati: Saverio Romano, Ilaria Cavo, Francesco Manniello, Federica Maria Salerno

De Luca sindaco d'Italia: Salvatore Geraci, Paola Monreale, Pio Siragusa, Giuseppina Coppola

Italexit: Giuseppe De Santis, Valentina Serranò, Salvatore Longo, Corinne Latteur

Lega Salvini premier: Nino Minardo, Valeria Carmela Maria Sudano, Alessandro Pagano, Teresa Alesia

Verdi sinistra: Marilena Grassadonia, Fabrizio Bocchino, Marta La Rosa, Gaetano Pane

Forza nuova: Agatino Sapia, Monica Grillo, Rocco Marcello Fazzolari, Natalina Fiore.

Camera uninominale - Palermo Settecannoli/Ustica

Gabriella Giammanco (Forza Italia), Erasmo Palazzotto (Pd), Giuseppe Alessi (Azione - Italia viva), Piera Aiello (Unione Popolare), Alessandra Minutella (Europeisti Mastella Noi di centro), Giuseppa Rita Militello (Italexit), Davide Aiello (M5s), Igor Gelarda (De Luca sindaco d'Italia), Agatino Sapia (Forza nuova).

Camera uninominale - Palermo Resuttana San Lorenzo/Monreale

Carolina Varchi (Fratelli d'Italia); Vittorio Craxi (Pd), Giuseppe Caltanissetta (Azione - Italia viva), Maria Grazia Carini (Unione popolare), Giuseppe La Mantia (Europeisti Mastella Noi di centro), Sonia Buglione (Italexit), Leonardo Penna (M5s), Gianluca Maria Calì (De Luca sindaco d'Italia), Natalina Fiore (Forza nuova).

Camera uninominale - Bagheria

Saverio Romano (Noi con l'Italia), Mara Saeli (Pd), Claudio Merlino (Azione - Italia viva), Fulvio Vassallo Paleologo (Unione popolare), Adelaide Musso (Europeisti Mastella Noi di centro), Daniele Augello (Italexit), Daniela Morfino (M5s), Ismaele La Vardera (De Luca sindaco d'Italia), Alessio Gaetano Abate (Forza nuova)

Senato plurinominale - Sicilia occidentale

Forza Italia: Giovanni Miccichè, Daniela Ternullo, Nicola Li Causi, Rosalia Pennino

Fratelli d’Italia: Carmela Bucalo, Francesco Scarpinato, Giovanna Petrenga, Mario Ravetto

Lega Salvini premier: Giulia Bongiorno, Mimmo Turano, Marika Hobs, Francesco Di Giorgio

Noi moderati: Maria Giuseppa Castiglione, Silvano Bonanno, Gabriella Capizzi, Domenico Incardona

Partito democratico: Annamaria Furlan, Rosario Filoramo, Adriana Palmeri, Gandolfo Librizzi

Impegno civico in Sicilia: Loredana Russo, Fabrizio Trentacoste, Cinzia Leone, Sergio Vaccaro

Verdi sinistra: Massimo Fundarò, Giuseppe Barbera, Fabio Ruvolo, Angela Marino

Movimento 5 stelle: Roberto Scarpinato, Concetta Damante, Pietro Lorefice, Maria Bellavia

Azione - Italia viva: Carlo Calenda, Teresa Bellanova, Giancarlo Garozzo, Concetta De Pasquale

De Luca sindaco d’Italia: Dafne Musolino, Carmelo Satta, Annalisa Miano, Luigi Cino

Italexit: Nunzia Alessandra Schilirò, Giuseppe Sottile, Giuliana Maria Fundarò, Salvatore Ferrara

Unione popolare: Alessandra Contino, Francesca Campanella, Antonia Monreale, Marcello Bartolotta

Partito pensiero e azione: Luigi Zelano, Alessandra Morelli

Forza nuova: Carmelo Lombardo, Letizia Badalamenti, Aldo Grasso, Maria Fiore.

Senato uninominale - Palermo

Mario Barbuto (Lega), Ninni Terminelli (Pd), Dolores Bevilacqua (M5s), Giusi Provino (Azione - Italia viva), Antonella Panzeca (De Luca sindaco d’Italia), Nunzia Alessandra Schilirò (Italexit), Giovanni Maniscalco (Unione popolare), Letizia Badalamenti (Forza nuova), Francesco Paolo Battaglia (Europeisti Mastella).

In caso di mancanze o refusi non dipendenti dalla volontà della redazione, segnalatelo alla mail redazione@palermotoday.it