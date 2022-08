I 534 anni della fondazione di Piana degli Albanesi, Mulè (Fi) incontra la comunità

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Sono stato felice di partecipare alle celebrazioni per il 534esimo anniversario della fondazione di Piana degli Albanesi. Accolto dal sindaco Rosario Petta è stato un grande piacere incontrare gli altri sindaci di Mezzojuso e Santa Cristina Gela. La comunità albanese in Sicilia rappresenta un punto fermo della storia dell’isola e dell’Italia intera. Rivendicare le proprie origini è un punto fermo dell’attività che va fatta nei confronti di queste comunità che sono un tesoro del tessuto della nostra nazione. Grazie all’impegno del presidente Gianfranco Miccichè la Regione Siciliana è ancora più vicina alla comunità albanese come testimonia questo appuntamento", lo ha detto durante la cerimonia il sottosegretario alla Difesa e candidato di Forza Italia alla Camera nel collegio plurinominale di Palermo Giorgio Mulè.