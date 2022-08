VIDEO | Regionali, Ferrandelli sostiene Chinnici: "Il Movimento 5 Stelle è inaffidabile"

Fabrizio Ferrandelli ha ufficializzato i nomi dei candidati di +Europa alle Politiche del 25 settembre. La presentazione delle liste in conferenza stampa nella sede regionale del partito, in via Roma. L'ex candidato a sindaco sarà capolista alla Camera, mentre l'esponente di Oso Ugo Forello guiderà lo sarà per il Senato.

Questi i nomi per il collegio Sicilia 1 al Senato: Salvatore Forello (capolista), Emanuela Quadrante, Giuseppe Valenti, Monica Bracco. Per Sicilia 2 Simona Emanuela Anna Carolina Viola, Francesco Passantino, Emanuela Quadrante e Valenti.

Alla Camera, insieme a Ferrandelli capolista, Maria Saeli, Dario Liotta e Alessandra Mastrogiovanni Tasca per il collegio 1 Sicilia 1. Per il 2 Sicilia 1 Federica Giorgio, Liotta, Mastrogiovanni Tasca e Giovanni Pratillo. Palmira Mancuso, Antonio Lo Re e Chiara Guglielmino i candidati per il collegio 1 Sicilia 2. Al collegio 2 Sicilia 2 Chiara Guglielmino, Marcello Caramia, Alessandra Tasca Mastrogiovanni e Giuseppe Brancatelli. Per il collegio 3 Sicilia 2, invece, Dario Liotta, Mastrogiovanni Tasca, Brancatelli e Guglielmino.

"Siamo seduti dalla parte giusta della storia - ha detto Ferrandelli - non potevamo stare a guardare, ci sono i diritti da sostenere e difendere con un clima nel Paese che non ci piace affatto. Le nostre liste crediamo che possano essere rappresentative in questa tornata elettorale. Su Palermo rilanciamo il ticket con Forello".

Sulle Regionali: "Nelle ultime ore abbiamo dimostrato come la nostra visione sull'alleanza con il M5S non era sbagliata. I cinquestelli si sono dimostrati inaffidabili a Palermo come a Roma con il governo Draghi. Così non abbiamo che potuto sostenere Caterina Chinnici con la quale abbiamo intensificato nelle scorse ore i confronti".

Poi una digressione sulla attuale situazione in città dopo le amministrative. "A quasi due mesi dalle elezioni non è cambiato niente e i problemi economico-finanziari sono tutti lì sul tappeto. Ecco perché serve un gruppo dirigente a Roma che difenda Palermo e i conti". Infine annuncia: "Sono stato indicato dalla coalizione come rappresentante al collegio uninominale di Napoli San Carlo Arena. Un territorio che conosco bene e che ricorda tantissimo la nostra Sicilia e la nostra Palermo".