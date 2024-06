Elezioni europee

Schifani: "Dalla Sicilia un punto e mezzo percentuale del risultato di Forza Italia, noi punto d'incontro dei moderati"

Così il governatore dell'Isola, che nel partito azzurro ricopre il ruolo di presidente del Consiglio nazionale: "Il numero di preferenze ricevute da tutti i candidati della lista testimonia il loro grande impegno e radicamento, un'ulteriore responsabilità per chi come me è nelle istituzioni"