Elezioni referendum costituzionale: sorteggiati gli scrutatori, l'elenco completo

Sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Palermo gli elenchi dei nominativi dei sorteggiati per l'ufficio di scrutatore destinati agli Uffici di Sezione e dei sorteggiati sostituti scrutatori suddivisi per circoscrizione per il Referendum costituzionale indetto per i giorni 20 e 21 Settembre 2020.

L'elenco degli scrutatori sorteggiati

L'elenco degli scrutatori suddivisi per circoscrizione