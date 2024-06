Dal successo di squadra a quello personale, Forza Italia esulta e Tamajo si conferma ras delle preferenze

Dal successo di squadra - quello di Forza Italia, che in Sicilia ha ottenuto più consensi di Fdi, partito della premier Giorgia Meloni - al successo personale: quello di Edy Tamajo, assessore regionale alle Attività produttive, vero e proprio ras delle preferenze, con circa 120 mila voti in questa tornata di elezioni.

E' già tempo di commenti alla luce dei dati usciti dalle urne. Quando mancano una decina di sezioni ancora da scrutinare, Forza Italia è sopra tre punti percentuali a Fratelli d'Italia: 23,7% contro 20,17%. Esulta il coordinatore regionali degli azzurri, Marcello Caruso: "Siamo il primo partito in Sicilia. Un dato che va anche oltre le nostre previsioni, ma che era nell'aria dopo una campagna elettorale durante la quale il consenso era percepibile costantemente, in tutte le province e in tutti i settori, grazie soprattutto al generoso e infaticabile lavoro dei candidati e delle candidate, che si sono spesi senza sosta e senza risparmiarsi. E' prima di tutto a loro che va il mio ringraziamento, oltre che alle migliaia di attivisti, militanti e simpatizzanti che in questi mesi hanno dedicato tempo e passione per portare avanti il sogno liberale di Silvio Berlusconi".

Per Caruso "quello raggiunto oggi è un risultato dal grande significato politico a livello regionale: una conferma dell'apprezzamento dei siciliani per il lavoro svolto dal governo regionale e dal presidente Renato Schifani ed un invito ad andare avanti sulla strada tracciata. Ed è un risultato di valenza nazionale, che vede la Sicilia prima regione per percentuale di consensi a Forza Italia, ben oltre il doppio della media nazionale, nel solco storico che ha visto questa regione dare sempre una grande risposta di consenso e consensi".

Edy Tamajo e Marco Falcone sono i due candidati più votati nella lista di Forza Italia, terza Caterina Chinnici (ex Pd sostenuta dagli autonomisti di Raffaele Lombardo). Al primo va il derby interno al partito. Tamajo ha voluto esprimere la propria gratitudine verso tutti gli elettori: "Desidero ringraziare di cuore tutti i cittadini che hanno scelto di supportarmi in questa tornata elettorale. Questo straordinario risultato non è solo una vittoria personale, ma rappresenta il riconoscimento di un lavoro di squadra e dell'impegno condiviso per il bene della nostra regione. Sono onorato e profondamente grato per la fiducia che mi avete accordato".

Tamajo, che ha chiamato a raccolta alle Terrazze del Charleston di Mondello (alle 19) tutti i suoi eettori, ha inoltre sottolineato l'importanza di questo risultato per il futuro della Sicilia: "Questo successo ci spinge a lavorare ancora di più, con maggiore determinazione e passione, per promuovere lo sviluppo economico e produttivo della nostra terra. Il vostro sostegno è la nostra forza motrice, e insieme possiamo raggiungere traguardi sempre più ambiziosi".

Soddisfatto per il risultato complessivo anche Marco Falcone: "I dati in via di definizione dicono che sono il terzo candidato più votato d’Italia nella lista di Forza Italia. Abbiamo potuto contare sull’affetto e sul massiccio sostegno del popolo azzurro di Sicilia e Sardegna - dice l'assessore regionale all'Economia - maturando un risultato che va oltre le più rosee aspettative. L'entusiasmo dell’elettorato azzurro, in tutta l’Italia Insulare in maniera omogenea, si è canalizzato sul mio nome attraverso quasi 100 mila preferenze". Sono oltre 96 mila le preferenze ottenute finora da Falcone. Il quale ha sottolineato la sua corsa in solitaria nella lista di Forza Italia: "Siamo riusciti ad aggregare energie azzurre e progetti senza l’apporto di nessun altro partito o movimento 'ospite' in Fi. Si direbbe 'soli contro tutti'. Su questi aspetti e sui numeri sono già aperte le riflessioni interne al nostro movimento".

Falcone ha quindi ringraziato "il partito, il segretario Antonio Tajani e l’intera classe dirigente per la straordinaria opportunità che mi è stata concessa, lavorare per una nuova Europa. Il nostro leader Tajani ha guidato la riscossa forzista che ci ha riportato a essere il primo partito nella nostra Isola e il secondo partito del centrodestra a livello nazionale. Sicilia e Sardegna hanno contribuito in maniera significativa all’eccellente risultato di Fi, una vera e propria impresa che dedichiamo, ancora una volta, al presidente Silvio Berlusconi e a tutti i nostri elettori".

Così invece Saverio Romano, coordinatore nazionale di Noi Moderati, partito "ospite" nella lista di Fi. Per l'ex ministro dell'Agricoltura, il risultato delle urne "è la dimostrazione della validità di un progetto politico di centro e della volontà degli elettori di consolidare il ruolo e i valori del popolarismo in Europa. Forza Italia-Noi Moderati insieme, seconda forza della coalizione di centrodestra, nel segno della stabilità dell’azione di un governo che, da questo voto, ne esce ampiamente rafforzato. In Sicilia la lista Forza Italia-Noi Moderati è quella che riscuote maggiore consenso".

Il candidato di Noi Moderati, Massimo Dell’Utri, rastrella quasi 60.700 preferenze, risultando il quarto in lista dietro a Tamajo, Falcone e Chinnici. "Un dato lusinghiero - ottenuto anche con il sostegno importante di forze politiche come la nuova Dc - che ci riempie di gioia e che è il frutto di un grande impegno e di un forte radicamento territoriale", conclude Romano.