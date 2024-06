Elezioni Europee, i voti di lista e le preferenze ottenute dai candidati nel collegio Sicilia-Sardegna

A urne chiuse e spoglio ormai ultimato, ecco i voti delle liste che si sono presentate alle Europee e le preferenze riportate dai singoli candidati. Otto seggi da assegnare nella circoscrizione Sicilia-Sardegna. A fare incetta di voti è Giorgia Meloni, che ha ottenuto oltre 242 mila consensi ma che non accetterà il seggio. A Fratelli d'Italia dovrebbero scattare due seggi: uno è sicuramente destinato al palermitano Giuseppe Milazzo, l'altro (col calcolo dei resti) al catanese Ruggero Razza. Idem Forza Italia, dove Edy Tamajo ha fatto il boom con 21.401 preferenze e Marco Falcone ha superato il "muro" dei 100 mila voti.

Nel Pd, dopo Schlein che ha già detto di non voler andare in Europa, c'è Giuseppe Lupo; il M5S invece porta a Bruxelles Giuseppe Antoci; mentre nella Lega dovrebbe farcela Stancanelli. Per l'ultimo seggio c'è una contesa fra il Pd (che ne ha già uno certo) e Alleanza Verdi Sinistra. In vantaggio partito di Bonelli e Fratoianni, con Leoluca Orlando che spera.

Tutte le preferenze

Fratelli d'Italia (420.525 voti - 21,25%)

Giorgia Meloni (242.280 preferenze)

Giuseppe Milazzo (65.299)

Ruggero Benedetto Italo Razza (61.659)

Massimiliano Giammusso detto Massi detto Musso (43.239)

Salvatore Deidda detto Sasso (29.404)

Elvira Amata (25.000)

Giuseppa Savarino detta Giusi (22.700)

Alessia Scorpo (14.779)

Forza Italia (402.301 voti - 20,33%)

Edmondo Tamajo detto Edy (121.401 preferenze)

Marco Falcone (100.176)

Caterina Chinnici (93.349)

Massimo Dell'Utri (69.327)

Bernardette Grasso (47.548)

Michele Cossa (36.288)

Margherita La Rocca Ruvolo (28.002)

Maddalena Calia (23.003)

Partito democratico (330.952 voti - 16,73%)

Elly Schlein (84.719 preferenza)

Giuseppe Lupo (49.679)

Pietro Bartolo (44.439)

Antonio Nicita (43.440)

Angela Quaquero (42.339)

Lidia Tilotta (37.372)

Maria Flavia Timbro (11.373)

Giuseppe Belvisi (2.745)

Movimento 5 Stelle (321.414 voti - 16,24%)

Giuseppe Antoci (64.604 preferenza)

Cinzia Pilo (39.502)

Patrizio Cinque (30.994)

Virginia Farruggia (21.337)

Matteo Porcu (18.417)

Antonella Di Prima (17.396)

Matilde Montaudo (13.309)

Antonino Randazzo (11.334)

Lega (138.382 voti - 6,99%)

Raffaele Stancanelli (44.198 preferenze)

Roberto Vannacci (35.178)

Girolamo Turano detto Mimmo (18.619)

Annalisa Tardino (17.620)

Antonino Germanà (14.034)

Francesca Reitano (10.064)

Ester Bonafede (7.989)

Michelina Lunesu (6.855)

Alleanza Verdi Sinistra (121.500 - 6,14%)

Ilaria Salis (50.402 preferenze)

Mimmo Lucano (25.780)

Leoluca Orlando (18.541)

Francesco Mascau (9.979)

Stefania Pagliazzo (6.500)

Emanuele Barbara (3.318)

Cinzia Dato (3.271)

Giuliana Fiertler (3.273)

Libertà (117.872 voti - 5,96%)

Cateno De Luca (69.871 preferenze)

Laura Castelli (30.735)

Ismaele La Vardera (20.229)

Giulia Ferro (10.957)

Edgardo Edy Bandiera (10.777)

Piera Aiello (3.611)

Barbara Figus (3.476)

Antonio Parrinello (2.796)

Pace Terra e Dignità (44.182 - 2,23%)

Michele Santoro (21.047 preferenze)

Giovanni Fresu detto Gianni Fresu (5.757)

Benedetta Sabbene (3.065)

Elisa Monni (2.504)

Federica Baccoli (2.097)

Raniero Luigi La Valle (1.423)

Antonino Mantineo detto Nino Mantineo (1.253)

Ginevra Roberta Bompiani (1.206)

Stati Uniti d'Europa (42.463 voti - 2,15%)

Matteo Renzi (15.752 preferenze)

Valentina Falletta (6.456)

Fabrizio Micari (4.510)

Rita Bernardini (3.883)

Pietrina Putzolu (2.928)

Luca Ballatore (2.538)

Francesco Concetto Calanna (1.533)

Carola Politi (890)

Azione-Siamo Europei (29.103 voti - 1,47%)

Carlo Calenda (7.968 preferenze)

Sonia Alfano (4.903)

Gianni Palazzolo detto Giangiacomo (3.558)

Nicola Trudu (1.202)

Elena Bonetti (1.200)

Martina Benoni (1.190)

Rosanna Cocomero (584)

Gianfranco Damiani (514)

Alternativa Popolare (9.929 voti - 0,50%)