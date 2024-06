Seggi aperti, a Palermo si vota per le Europee e in 9 comuni della provincia per il sindaco

Alle 15 di oggi si sono aperte le urne per l'election day. A Palermo, così come in tutta Italia e in tutti i Paesi dell'Ue, si vota per il rinnovo del Parlamento europeo. "Tutti i seggi risultano costituiti", dice l'assessore ai Servizi demografici ed elettorali Dario Falzone dopo che il Comune nelle ultime ore è stato alle prese con una corsa contro il tempo alla ricerca di presidenti di seggi e scrutatori, dopo le oltre 1.700 rinunce pervenute all'ufficio elettorale.

Contemporaneamente in 9 comuni del Palermitano gli elettori sono chiamati ai seggi per il rinnovo di sindaco e consiglio comunale. Le operazioni di voto si svolgeranno oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 23. Per la provincia di Palermo si eleggeranno nuovi sindaci e nuovi Consigli nei comuni di: Bagheria (proporzionale), Bompietro, Borgetto, Cinisi, Corleone, Monreale (proporzionale), Palazzo Adriano, Roccamena, San Mauro Castelverde.

Come si vota per le elezioni europee

Gli elettori italiani sono chiamati a eleggere i 76 parlamentari che rappresenteranno il Paese in Europa. I cittadini aventi diritti votano tracciando un contrassegno della lista prescelta. Attenzione però, si possono esprimere al massimo tre preferenze. Se si esprimono più preferenze per candidati tutti dello stesso sesso, vengono annullate le preferenze successive alla prima. Inoltre, tra i tre voti deve essercene almeno uno di genere diverso dagli altri. Per fare un esempio, occorre indicare due uomini ed una donna o viceversa. Nel caso in cui i tre nomi indicati siano tutti dello stesso sesso, il terzo verrà annullato in sede di scrutinio.

Il voto di preferenza si esprime scrivendo, con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di:

• identità di cognome fra i candidati, deve scriversi sempre il nome e il cognome e, se occorre, la data e il luogo di nascita;

• candidato con due cognomi, l’elettore nel dare la preferenza può scriverne uno solo. L’indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra i candidati.

Come si vota per il sindaco e per il consiglio comunale

L’elettore dovrà recarsi alle urne portando con sé la tessera elettorale e un documento di identità in corso di validità. Si possono esprimere una o due preferenze per i candidati al consiglio comunale; nel caso in cui vengano espresse due preferenze, queste devono riguardare candidati di genere diverso (un uomo e una donna). Se entrambe le preferenze dovessero appartenere allo stesso genere, la seconda verrà annullata. Il voto espresso per una lista si estende al candidato sindaco a essa collegato, ma non viceversa. Si può esprimere la preferenza per un candidato sindaco e una lista a esso collegata, ed esprimere anche la scelta di candidati al consiglio comunale; oppure si può esprimere la preferenza per un candidato sindaco e per una lista a esso non collegata, con relative preferenze per i candidati al consiglio comunale.