Elezioni comunali a Monreale, quattro i candidati a sindaco: spaccature nel centrodestra e nel centrosinistra

Quattro candidati a sindaco e coalizioni spaccate. A destra così come a sinistra. A Monreale, uno dei nove Comuni della provincia di Palermo al voto sabato e domenica, il centrodestra e il centrosinistra si sono divisi al loro interno. A sfidarsi sono Alberto Arcidiacono, Natale Macaluso, Lillo Sanfratello e Filippo Parello.

Arcidiacono, sindaco uscente, è sostenuto da un'alleanza di centrodestra, composta dalla Dc di Totò Cuffaro (unico partito a presentare il simbolo) e da tre liste civiche (Arcidiacono sindaco, La nostra terra e Il mosaico) in cui trovano posto candidati con diverse sensibilità politiche: da Forza Italia al Pd. Motivo per cui Fratelli d'Italia ha mollato Arcidiacono e, per volontà di Giampiero Cannella e Raoul Russo (rispettivamente coordinatore regionale e provinciale di Fdi), ha deciso di sostenere la candidatura di Natale Macaluso, commercialista palermitano classe '68, con il simbolo del partito di Giorgia Meloni.

La scelta dei vertici locali del partito ha provocato lo strappo con il deputato regionale e presidente del Consiglio comunale di Monreale, Marco Intravaia, che ha deciso di continuare a sostenere Arcidiacono rinunciando al simbolo di Fratelli d'Italia. Intravaia (ricandidato a Monreale), storicamente vicino a Nello Musumeci, ha lasciato Fratelli d'Italia e recentemente si è avvicinato a Edy Tamajo di Forza Italia, assessore regionale alle Attività produttive, candidato alle Europee.

Corre diviso anche il centrosinistra: il Pd scommette su Lillo Sanfratello, sostenuto con il simbolo del partito. I dem non sono riusciti a trovare un accordo con il M5S, che invece ha fatto squadra con Sud chiama Nord di Cateno De Luca. Pentastellati e deluchiani hanno racchiuso in un'unica lista i simboli del M5S e di Libertà, la lista che l'ex sindaco di Messina ha presentato in questa corsa alle Europee.