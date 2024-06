Elezioni a Bagheria, maxi coalizione per Tripoli e centrodestra diviso: chi sono i 4 candidati a sindaco

Una poltrona per quattro. A Bagheria la corsa a sindaco vede Massimo Tommaso Gargano, Pina Provino e Rosario Giammanco sfidare l'uscente Filippo Tripoli. Le elezioni nella città delle ville - il Comune più popoloso (54 mila abitanti) alle porte di Palermo - si celebreranno in un contesto piuttosto affollato e frammentato. Sono in totale 13 le liste depositate, di cui 7 a sostegno di Tripoli, per un totale di 300 candidati in lista per conquistare i 24 seggi disponibili in Consiglio comunale.

Ma andiamo con ordine. Tripoli è sostenuto da una maxi coalizione formata da Libertà cambio rotta, Unione Bagheria, Base popolare, Si cambia, Sarà migliore, Bagheria città aperta, Bagheria al centro e Bagheria popolare. Dentro queste liste c'è un po' di tutto. Tripoli, ex Udc e attuale dirigente di Italia Viva, può contare sul sostegno del Pd (che ha deciso di correre senza simbolo); di Cateno De Luca e del suo movimento Sud chiama Nord; di Azione, a livello regionale rappresentata proprio da una bagherese (la coordinatrice siciliana Maria Saeli). Fra i candidati anche Fabio Catrisano, politico vicino all'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, ed esponenti della sinistra indipendente.

Il centrodestra marcia diviso. Da un lato la Dc di Cuffaro, che si presenta con la candidatura solitaria della professoressa Pina Provino (eletta cinque anni fa in Consiglio una lista a sostegno di Tripoli); dall'altro Massimo Tommaso Gargano (di professione costruttore), candidato di Fratelli d'Italia, Forza Italia, Movimento siciliano d'Azione e de L'Aquilone. L'ex sindaco comunista Pino Fricano ha ritirato la sua candidatura sotto le bandiere del M5S, che in questa tornata elettorale non è riuscito a presentare la lista, e si è alleato con Gargano. Dalla corsa a sindaco si è sfilato pure Ignazio Soresi (Rete Civica), candidato al Consiglio con Forza Italia. Mentre gli ambientalisti di Europa Verde, dopo mesi passati a cercare un'intesa con M5S e Cateno De Luca, hanno deciso di non sostenere nessuno.

Il quarto candidato è il civico Rosario Giammanco, infermiere in pensione, con un passato da democristiano: un volto noto della politica a Bagheria con i suoi sei mandati da consigliere comunale.