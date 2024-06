Amministrative, riconferme e volti nuovi: chi sono i sindaci eletti nei 9 comuni della provincia

C'è chi arriva, c'è chi va, ma soprattutto c'è chi resta. In 9 comuni del Palermitano sono stati eletti sindaco e consiglio. Si tratta di Bagheria, Bompietro, Borgetto, Cinisi, Corleone, Monreale, Palazzo Adriano, Roccamena e San Mauro Castelverde. In alcuni casi alla carica più alta sono stati riconfermati volti già noti, che si ritrovano così al secondo mandato. In altri invece le porte del Municipio si sono aperte per la prima volta a nuovi protagonisti.

Plebisciti a Monreale e Bagheria

A Bagheria è stato riconfermato nella carica di sindaco Filippo Tripoli. Il suo secondo mandato è una novità nella storia recente della cittadina: era dai tempi dell'ex sindaco Antonio Gargano, negli anni '80, che non registrava una seconda elezione diretta alla carica di primo cittadino. Tripoli ha battuto gli altri candidati, ovvero Massimo Tommaso Gargano, Pina Provino e Rosario Giammanco, con 19.344 voti. La percentuale definitiva è del 71,46% di preferenze. Nel 2019 aveva raggiunto quota 12.777 per una percentuale pari al 46,40 %.

Anche a Monreale è stato un plebiscito. Lo scrutinio di tutte le 36 sezioni ha consacrato la riconferma di Alberto Arcidiacono alla guida del Comune. Il primo cittadino, al suo secondo mandato, è stato riconfermato con 16.119 voti, pari all'81,09% del totale.

La prima donna sindaco a Cinisi, i comuni dove si cambia

A Cinisi è stata invece scritta la storia: per la prima volta alla guida del paese ci sarà una donna, Vera Abbate, ex funzionaria comunale e consigliera uscente, vincitrice con il 37,29% delle preferenze sugli altri due avversari. Anche a Corleone si cambia sindaco: è stato scelto Walter Rà con 2.923 voti (pari al 42,38% del totale). Il candidato della lista "Coraggio Corleone" ha conquistato la poltrona più alta del municipio di piazza Garibaldi battendo l'ex primo cittadino Nicolò Nicolosi, che si è fermato a 2.005 voti.

Volto (quasi) nuovo pure per Borgetto, dove è stato eletto sindaco Roberto Davì col 53,39% delle preferenze. Il neo primo cittadino è conosciuto anche perché nel primo scorcio dell'ultima legislatura guidata da Luigi Garofalo è stato assessore. Ora per lui sono arrivate 2.500 preferenze, che gli hanno garantito la vittoria con uno scarto dal suo avversario di appena 200 voti.

Le riconferme nei piccoli centri

A Bompietro c'è una riconferma: è stato infatti rieletto sindaco Pier Calogero D'Anna, unico candidato, con 708 voti, pari al 72,5% dei votanti (che erano 977). Anche a Roccamena Giuseppe Palmeri, storico esponente di destra, già presidente dell'Istituto autonomo case popolari di Palermo, resta alla guida del Comune ottenendo 499 voti, pari al 58,02% delle preferenze.

A Palazzo Adriano il sindaco è invece Nicolò Granà, unico candidato alla carica di primo cittadino. Correva soltanto contro il quorum: l'affluenza nelle tre sezioni elettorali è stata comunque superiore al 50,1% e così per il sindaco uscente si sono riaperte le porte del Municipio. A San Mauro Castelverde, infine, è stato eletto Giuseppe Minutilla col 64,5% delle preferenze: l'ex sindaco con una mozione di sfiducia era stato fatto decadere e il suo Consiglio comunale sciolto. Un fatto che non lo ha fatto comunque desistere dal ricandidarsi a questa tornata elettorale trovando il consenso dei suoi cittadini.