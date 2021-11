Italia Viva e Forza Italia a braccetto per le elezioni, Renzi: "Sicilia terra di sperimentazioni"

Il senatore e leader di IV commenta così l'intesa con gli azzurri per le prossime Comunali e Regionali e assicura: "No, non mi sto spostando a destra. E' una questione in questo momento tutta interna" all'Isola