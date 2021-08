Prove di federazione fra Azione, Più Europa e Italia Viva: preparativi per le Amministrative del 2022

Azione, Più Europa e Italia Viva provano a federarsi in vista delle prossime elezioni amministrative di Palermo del 2022. Si sono ritrovati a discuterne i coordinatori cittadini dei tre movimenti, rispettivamente Mario Enea, Cesare Mattaliano e Toni Costumati. "Nel corso dell’incontro - è scritto in una nota - è stata confermata la volontà, già emersa in sede di confronto nazionale per città metropolitane come Roma e Milano, di dare vita ad uno spazio, quanto più inclusivo, di confronto ed incontro, anche con altre forze allergiche ad estremismi e populismi".

"Prende corpo - prosegue la nota - la costruzione di un progetto unitario delle forze liberal-democratiche, europeiste, popolari e riformiste italiane, caratterizzate da spirito ambientalista comunque non contrapposto allo sviluppo economico e che riconoscono i valori della solidarietà, della legalità e della competenza. Un progetto necessario per rappresentare e dare voce, finalmente, a quella vasta ed ampia fascia di popolazione che non si riconosce negli estremismi, sia di destra che di sinistra, o nei pericolosi populismi e/o sovranismi che hanno contribuito, negli ultimi anni, ad invelenire il dibattito politico nel paese".

Nei prossimi giorni verranno definiti strumenti e regole di maggiore raccordo politico/istituzionale, tra Azione, Più Europa e Italia Viva, per affrontare gli ultimi mesi di attività consiliare a Sala delle lapidi.