Elezioni comunali 2021 a Montelepre: quattro i candidati sindaco, ci riprova anche Crisci

Maria Rita Crisci, sostenuta da Reset, tenterà il bis alle prossime elezioni amministrative del 10 e 11 ottobre. A sfidare il sindaco uscente di Montelepre saranno in tre: Giuseppe Terranova, appoggiato dalla Civica Vivere Montelepre; Beniamino Gaglio, candidato con la lista Per Montelepre e Antonino Plano sostenuto dalla lista Montelepre Futura. Quattro dunque in tutto gli aspiranti primi cittadini.

La campagna elettorale quest'anno è stata segnata dall'invio, a poche settimane dal voto, di una lettera di minacce a Mario Falletta, 67 anni, medico di famiglia originario dell’Agrigentino ormai da anni trapiantato in provincia di Palermo che corre come consigliere con la lista civica Vivere Montelepre che supporta l'aspirante sindaco Giuseppe Terranova. L’autore invitava il medico ad abbandonare l’impegno politico. Invito caduto nel vuoto.