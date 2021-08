Verso le elezioni comunali, Forza Italia: "Centrodestra unito per dare nuova vita a Palermo"

I partiti aprono "le danze" per definire candidature e programmi. Il capogruppo azzurro e vicepresidente del Consiglio comunale, Giulio Tantillo invita al confronto le forze di centrodestra: "Stiliamo insieme il programma per fare uscire la città dallo stallo in cui si trova"

Lontane, ma non troppo, da un punto di vista temporale le prossime elezioni comunali agitano i partiti che aprono "le danze" per definire candidature e programmi. Il capogruppo di Forza Italia e vicepresidente del Consiglio comunale, Giulio Tantillo chiama a confronto il centrodestra. "L’attuale stallo politico-amministrativo, nel quale è sprofondata da anni la città di Palermo - dice - ci impone il dovere di aprire un tavolo di confronto, all’interno delle forze di centrodestra, per la condivisione del programma per prossime amministrative del 2022”.

Pe Tantillo “L’efficacia di un’azione di governo e la coesione della coalizione, con riferimento alle questioni di maggior interesse per la cittadinanza, possono avere efficacia solo se concertate tra le forze politiche che la compongono. Forza Italia - dice esplicitamente - è già pronta ad aprire un tavolo di confronto, all’interno della coalizione, per stilare un programma da attuare dopo le prossime elezioni amministrative del 2022, individuando le linee programmatiche alla risoluzione del problema cimiteri, per favorire lo sviluppo economico del territorio, garantire i servizi ai cittadini mediante la giusta connotazione amministrativa delle circoscrizioni, al rilancio culturale e turistico, all’espansione dei servizi sociali e sanitari, alla revisione del piano del traffico e della viabilità, all’adozione del nuovo piano regolatore generale, impianti sportivi, rifiuti, manto stradale e marciapiedi, verde pubblico, e municipalizzate”.

“Il confronto - prosegue Tantillo - che già da tempo intratteniamo parallelamente al pieno e concorde impegno nell’attività istituzionale nel Consiglio comunale e nelle circoscrizioni, per gli importanti provvedimenti all’ordine del giorno, con gli amici del centrodestra e con le altre forze politiche moderate, ci fa ben sperare che Palermo potrà vedere la luce di un nuovo corso storico, che la proietti verso il cambiamento da più fronti invocato e auspicato”.