Elezioni comunali 2021, a San Cipirello escluso un candidato: in corsa solo Romina Lupo

Vincenza Romina Lupo, 43 anni, è l'unica candidata alla carica di sindaco di San Cipirello, Comune sciolto per infiltrazioni mafiose due anni fa. Escluso dalla corsa alle prossime elezioni comunali, che si terranno il prossimo 10 e 11 ottobre, l'ex vice sindaco Claudio Russo. La lista che sosteneva la sua candidatura è stata estromessa dalla competizione elettorale per irregolarità.

"Siamo rimasti al momento i soli in corsa per amministrare San Cipirello e per questo - afferma Lupo - ci rammarichiamo per chi ha lavorato come noi per dare il proprio contributo al proprio paese. A loro va la nostra ammirazione perché come noi non si sono arresi, come noi credono che per San Cipirello si possa avere la pace sociale e il ritorno della democrazia. A loro rivolgo il nostro saluto e a loro tendiamo la mano, così come la tendiamo a chi come loro ha provato a costruire un progetto per questo paese. Tutti noi abbiamo un solo interesse: il bene comune di San Cipirello e dei sancipirellesi".

La Lupo è un avvocato ed ha alle spalle una precedente esperienza in politica: è stata consigliere comunale a San Giuseppe Jato dove ha vissuto fino al 2008, anno in cui si è sposato e trasferita a San Cipirello, dove tuttora risiede insieme al marito e alla loro figlia. E' sostenuta dalla lista civica Obiettivo bene comune. "Dopo gli anni di commissariamento, voglio mettere a disposizione - chiarisce la candidata sindaco - la mia esperienza professionale e la mia passione politica per dare alla nostra comunità un governo stabile e a contatto con i cittadini. San Cipirello ha bisogno di amministratori presenti a cui rivolgersi e che conoscono le peculiarità, le problematiche e le potenzialità di questo territorio".