Elezioni comunali 2021, tutti i consiglieri eletti a Montelepre e le preferenze

Giuseppe Terranova è il nuovo sindaco di Montelepre. Otto i seggi conquistati dai consiglieri della lista a suo sostegno. Tre gli eletti all'interno dello schieramento che sosteneva la candidatura dell'uscente Crisci che siederà in consiglio. Le altre due liste non saranno rappresentate. Ecco i nomi di tutti i consiglieri comunali eletti in questa tornata e le preferenze:

Vivere Montelepre Giuseppe Terranova sindaco

Giusy Sapienza (411 voti)

Mario Giuseppe Falletti (281 voti)

Salvatore Bono (241 voti)

Giuseppina Pianello (210 voti)

Giuseppe Manuel Sapienza (207 voti)

Susanna Tinervia (204 voti)

Simona Di Noto (184 voti)

Giovan Battista Purpura (155 voti)

Crispi sindaco Reset Montelepre

Maria Palazzolo (243 voti)

Vitalba Sapienza (214 voti)

Simone Ioco (174 voti)