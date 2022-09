I risultati delle liste nella Sicilia occidentale: M5S primo partito, male il Pd e Filoramo si dimette da segretario

Il Movimento 5 Stelle è il primo partito nei collegi della Sicilia Occidentale. Alla Camera i grillini fanno il botto con il 30,7% dei consensi. Cinque punti in meno dell'intera coalizione di centrodestra che si attesta al 35,5% quando le sezioni scrutinate sono 2.298 su 2.414.

I risultati delle liste per le Politiche, consultabili sulla piattaforma Eligendo del ministero dell'Interno, danno Fratelli d'Italia sopra il 18% alla Camera nella circoscrizione Sicilia 1. Forza Italia tiene ma perde la leadership della coalizione: gli azzurri sono mediamente al 11,6% nei collegi della parte occidentale; crolla la Lega, al 4,7%; mentre i centristi di Lupi e Brugnano non arrivano nemmeno all'1%. La vera sorpresa è il movimento Sud chiama Nord di Cateno De Luca che, in attesa dei risultati delle Regionali (gli exit poll lo danno secondo dietro a Schifani) elegge un deputato e un senatore - Francesco Gallo e Dafne Musolino - e ad occidente (pur essendo Messina e la parte est della Sicilia il fortino di voti) riesce a conquistare l'8% come lista. Il tutto nonostante la vittoria del centrodestra e l'exploit del M5S. Scollina oltre il 5% la lista di Azione e Italia Viva.

Male, anzi malissimo, il centrosinistra: la coalizione che vede Pd, Verdi, Più Europa e Impego Civico si ferma al 16,9% alla Camera in Sicilia Occidentale. L'effetto è una resa dei conti immediata: senza nemmeno attendere lo scrutinio delle Regionali, si dimette il segretario palermitano Rosario Filoramo, che ammette la sconfitta. A caldo, il consigliere comunale Carmelo Miceli (deputato nazionale uscente), vicino all'area che fa riferimento a Lorenzo Guerini, ha dichiarato: "Dai primi commenti mi pare che i miei amici e compagni del Partito democratico stiano tentando di dare la responsabilità della peggiore sconfitta di sempre a M5S, Calenda e Renzi. Niente di più sbagliato! Serve autocritica. Profonda autocritica. Autocritica. Quella che mi aspetto nella conferenza stampa del segretario nazionale Enrico Letta e in quella del segretario regionale e Anthony Barbagallo".

I risultati del Senato sono sostanzialmente speculari a queli per il Senato. Il Movimento 5 Stelle nella parte occidentale della Sicilia è al 30,3%, con il centrodestra che tutto assieme è al 36,3%. Nel dettaglio ecco le performace delle singole liste: Fratelli d’Italia 18,3% e Forza Italia 11,7%, Lega 5,2%. Noi Moderati 1%. Il centrosinistra si attesa al 16,7% - Pd 12,1%, Alleanza Venrdi e Sinistra 2,1%, Più Europa 1,7%, Impegno Civico 0,6% - Sud chiama Nord di Cateno De Luca sfiora l'8%. Azione e Italia Viva non arrivano al 5%.