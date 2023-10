Elezioni comunali: Elizabeth Smith nuovo sindaco di Bolognetta, a San Giuseppe Jato torna Giuseppe Siviglia

Giuseppe Siviglia torna a guidare il Comune di San Giuseppe Jato. L'esponente di Forza Italia, già sindaco dal 2002 al 2012, batte la concorrenza di Angelo Rappa e Maurizio Costanza. A Bolognetta invece il nuovo primo cittadino è Elizabeth Smith, candidata unica sostenuta dalla lista civica "Io scelgo Bolognetta".

Questo il responso delle urne nei due centri del Palermitano tornati alle urne dopo il commissariamento deciso dal Consiglio dei ministri per infiltrazioni mafiose.

"Per Giuseppe Siviglia, figura storica di Forza Italia in quel territorio, si configura una importante vittoria, che restituirà a San Giuseppe Jato una amministrazione pienamente operativa e in sintonia con la maggioranza dei cittadini. E' la conferma del radicamento del nostro partito nelle comunità siciliane e in particolare nella provincia di Palermo", così in una nota Marcello Caruso, coordinatore regionale di Forza Italia, insieme al coordinatore provinciale Piero Alongi e ai deputati regionali Edy Tamajo e Gaspare Vitrano.

"Sono molto contento per l'affermazione di Giuseppe Siviglia a San Giuseppe Jato, un risultato che premia una lunga storia di militanza e impegno con Forza Italia a servizio della comunità. Finalmente quel Comune avrà un'amministrazione scelta dagli elettori, in grado di affrontare e dare risposte ai tanti bisogni dei cittadini", aggiunge Giulio Tantillo, dirigente di Forza Italia e presidente del Consiglio di Palermo.

Smith, che è il primo sindaco donna di Bolognetta, era l'unico candidato e ce l'ha fatta grazie al superamento del quorum del 50% (pari a 1.702 votanti) e all'elezione dei consiglieri collegati alla sua lista. Complessivamente sono stati 1.846 gli elettori che si sono recati alle urne.