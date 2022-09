Bobo Craxi: "Palermo ha tutte le carte in regola per ospitare Expo 2035"

"Ho incontrato stamane il presidente di Confindustria Sicilia e della Camera di Commercio Palermo Enna Alessandro Albanese al quale ho illustrato il programma politico della coalizione di Centrosinistra per il nostro paese nonché le mie proposte specifiche per l’area palermitana concernenti la promozione e la tutela dell’occupazione e un’integrazione di progetti concernenti lo sviluppo del Porto della Città, l’internazionalizzazione delle nostre imprese e l’integrazione della nostra economia con particolare riferimento all’area del Maghreb". A parlare è Bobo Craxi, esponente socialista, candidato all’uninominale Palermo 2 per il centrosinistra, dopo l'incontro con Alessandro Albanese, presidente di Confindustria Sicilia e della Camera di Commercio Palermo Enna.

"Mi sono ripromesso - dice Craxi - di fornire all’associazione un approfondimento circa la possibilità affinché Palermo possa richiedere di essere città ospitante un’Esposizione Universale (EXPO) sulla scorta della recente esperienza della città di Milano". Il riferimento è all'edizione 2035. "Palermo - conclude - ha tutte le carte in regola per essere città italiana degna di accogliere un evento economico e culturale di questa natura con l’alleanza di tutte le espressioni vive della città e della Regione".