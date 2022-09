Elezioni: Bellanova e Faraone in Sicilia da domani al 16 settembre

Il presidente di Italia Viva e viceministro delle Infrastrutture Teresa Bellanova, candidata per la lista Calenda-Renzi in Sicilia al Senato Collegio 01, sarà da domani al 16 settembre in Sicilia per incontrare attività produttive, categorie di settore, elettori, stampa. Con lei, il senatore di Italia. Insieme alla Bellanova, il senatore Davide Faraone, candidato alla Camera in Sicilia 1-P01. Le province visitate saranno Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Palermo, Catania, Messina.

Domani, alle 17.30, Bellanova e Faraone parteciperanno a un'iniziativa pubblica a Sciacca, presso Badia Grande. Seguirà un giro per Cammarata e San Giovanni Gemini insieme alla candidata alla Camera Cristina Scaccia. Il 15 settembre ad Agrigento, alle 9:30, Bellanova e Faraone incontreranno la stampa presso il bar Milano di piazzale Aldo Moro 13, e saluteranno il sindaco Giuseppe Zambito, che di recente ha subito delle pesanti intimidazioni. Da Siculiana a Licata si terranno incontri con agricoltori, cantine, Confartigianato. In provincia di Caltanissetta è prevista la visita ad aziende del posto, mentre alle 19 una iniziativa pubblica, al teatro Eschilo di Gela con tutti i candidati alle elezioni regionali e nazionali.

Il 16 settembre, Bellanova e Faraone saranno a Palermo per una conferenza stampa alle 10.30, a Palermo, in via Mozart, e incontreranno anche una delegazione di lavoratori della ex Keller. Alle 17:30 a Caltagirone, presso l’hotel Villa San Mauro, altra iniziativa politica con il candidato Alberto Spitale, presenzieranno Davide Faraone, Annamaria Parente e Teresa Bellanova. Ultima tappa a Taormina, alle 20.30, con un incontro pubblico presso il bar del Duomo.