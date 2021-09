Elezioni amministrative 2021, a Terrasini il sindaco Maniaci si ricandida e designa i primi tre assessori

Due le new entry: Salvatore Brunetti e Nunzio Maniaci. Confermato Vincenzo Cusumano. A sostenere l'attuale primo cittadino la lista "Insieme si può". Ecco tutti gli aspiranti consiglieri

Il sindaco di Terrasini Giosuè Maniaci si ricandida, presenta la squadra che lo sosterrà alle prossime elezioni comunali, in programma il prossimo 10 e 11 ottobre, e designa i primi tre assessori della Giunta. Due le new entry: Salvatore Brunetti e Nunzio Maniaci. Confermato Vincenzo Cusumano, che attualmente detiene le deleghe al Turismo, sport e spettacolo, polizia urbana e protezione Civile.

"Con grande orgoglio e senso di responsabilità nei confronti del nostro paese questa mattina - annuncia il primo cittadino - abbiamo depositato la nostra lista per le amministrative. Continueremo con quello spirito civico che - continua Maniaci - ha sempre contraddistinto la nostra esperienza fin dall'inizio, e che ci ha visto prendere le nostre soddisfazioni in questi anni intensi e impegnativi".

Fabio Censoplano, Angelo Cinà, Irene Corrado, Eva Deak, Rosalia Faso, Arianna Fiorenza, Rosaria Li Cavoli, Marcello Maniaci, Giuseppina Valeria Mistretta, Rosario Napoli, Angela Sapienza, Erminia Serio, Filippo Tocco, Nicola Ventimiglia, Norino Ventimiglia e Fabio Viviano i candidati consiglieri della lista "Insieme si può". "Amiche e amici che - commenta Maniaci - tutti conoscete, tanti giovani, alcuni con più esperienza, tante donne, tutti con entusiasmo, voglia di fare e di impegnarsi per la nostra comunità. Con loro e insieme a voi - conclude - continueremo a far crescere il nostro paese, con l'orizzonte fisso sulla Terrasini del 2026, convinti come siamo che...insieme si può!".