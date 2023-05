Comunali, alle 19 affluenza ancora in calo: in provincia di Palermo ha votato il 36,24% degli elettori

Affluenza ancora in calo. Lo dice la seconda rilevazione della giornata, effettuata alle 19.

In base ai dati del portale del servizio elettorale dell'assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica, in Sicilia hanno votato 447.751 elettori su un totale di 1.340.911 (33,39%). Nei 25 centri del Palermitano si sono recati alle urne in 35.681, pari al 36,24% degli aventi diritto. Tutti i Comuni, tranne Gratteri, hanno il segno meno rispetto alla precedente tornata.

La prossima rilevazione sull'affluenza, l'ultima della giornata, sarà effettuata alle 23 in coincidenza con la chiusura dei seggi. Domani urne aperte dalle 7 alle 15. Subito dopo inizierà lo spoglio.