Comunali, in calo alle 12 l'affluenza in Sicilia: nel Palermitano media più alta rispetto a quella regionale

Nei 25 Comuni del Palermitano chiamati oggi e domani alle urne l'affluenza è leggermente superiore alla media registrata a livello regionale (in calo rispetto alla precedente tornata elettorale).

In base ai dati visibili sul portale del servizio elettorale dell'assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica, alle 12 su una platea di 98.445 elettori sono andati a votare in 13.005, con un'affluenza del 13,21%. Nella maggior parte dei Comuni palermitani percentuali di votanti in calo rispetto alla stessa rilevazione - quella delle 12 - delle precedenti elezioni amministrative. Pochi i dati in controtendenza: Gratteri +5,94% e Trabia +0,60%.

In generale nei 128 Comuni siciliani che dovranno rinnovare sindaci e consigli comunali sono sono stati finora 168.350 i votanti, pari al 12,55% degli aventi diritto. Le prossime rilevazioni sull'affluenza saranno effettuate alle 19 e alle 23.

Oggi seggi aperti fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Subito dopo inizierà lo spoglio.