Amministrative, la parola agli elettori: urne aperte in 25 Comuni della provincia di Palermo

Urne aperte dalle 7 di stamattina in 25 Comuni della provincia di Palermo, chiamati a rinnovare sindaco e Consiglio.

I centri interessati dal voto sono Alimena, Baucina, Campofelice di Roccella, Campofiorito, Capaci, Casteldaccia, Castronovo di Sicilia, Cefalà Diana, Cerda, Collesano, Contessa Entellina, Geraci Siculo, Giuliana, Gratteri, Lercara Friddi, Marineo, Montemaggiore Belsito, Roccapalumba, Sciara, Sclafani Bagni, Trabia, Ustica, Ventimiglia di Sicilia, Vicari e Villafrati.

La popolazione coinvolta è di quasi 100 mila abitanti solo nel Palermitano. In tutta l'Isola sono 128 i Comuni in cui si terranno elezioni, per un totale di 1.387.169 abitanti.

Si vota sino alle 23 di oggi e domani dalle 7 alle 15. Dopodiché inizierà lo spoglio. In provincia di Palermo, trattandosi di Comuni tutti al di sotto dei 15 mila abitanti, non ci saranno ballottaggi ma turni unici in cui basterà prendere un voto in più degli avversari.

Gli elettori potranno votare muniti di tessera elettorale e documento di identità. E' possibile esprimere una o due preferenze nella stessa lista, ma di genere diverso: una femminile e una maschile. Il voto espresso per una lista si estende al candidato sindaco a essa collegato e non viceversa: il cosiddetto "effetto trascinamento". Prevista anche la possibilità del "voto disgiunto", che rende libero l'elettore di votare separatamente per un candidato sindaco e per una lista a questo non collegata.

Nei 25 Comuni del Palermitano sono complessivamente 54 i candidati sindaci che si contenderanno la fascia tricolore. A Trabia una delle sfide più attese, con ben quattro aspiranti alla carica di primo cittadino: Francesco Bondì, Marianna Piazza, Vincenzo Farruggia e Guido Miccolo.

A Casteldaccia, il centro più grosso (11.600 abitanti) di questa tornata elettorale, è corsa a due fra Giovanni Di Giacinto e Pippo Pinello. Idem a Cerda con Salvatore Geraci e Carmela Riolo e a Baucina con Fortunato Basile e Antonio Liberto.

Corsa a tre a Capaci con Pietro Puccio, Valerio Vegna ed Erasmo Vassallo. Stesso copione a Sciara fra Roberto Baragona, Concetta Di Liberto e Salvatore Rini, così come a Ustica, dove l'uscente Salvatore Militello dovrà battere la concorrenza di Diego Altezza e Rocco Fedele. Tris di candidati anche a Campofelice di Roccella, dove la sfida è tra Michela Taravella (sindaco in carica), il presidente del Consiglio comunale Peppuccio Di Maggio e Giulio Giardina. Tiziana Cascio, Giovanni Sapienza e Michele Iannello sono in lizza alle Comunali di Collesano.

Ad Alimena Giuseppe Scrivano dovrà fare i conti con Rosario Musso; a Campofiorito, invece, i cittadini dovranno scegliere fra Giuseppe Oddo e Luigi Gagliano, mentre a Castronovo di Sicilia tra Vito Sinatra e Vitale Gattuso. A Cefalà Diana la poltrona di primo cittadino è un "affare" fra Giuseppe Cangialosi e Salvatore Sclafani, a Geraci Siculo si contenderanno la fascia Luigi Iuppa e Giovanni Mazzana. Roccapalumba vede scendere in campo Benito Giunta e Raffaele De Vincenzi, per Giuliana si affrontano Francesco Scarpinato e Antonio Scaturro.

Gratteri premierà il più votato tra Giuseppe Muffoletto e Angelo Curcio, Lercara Friddi sceglierà uno tra Luciano Marino e Giuseppe Rizzo e a Montemaggiore Belsito andrà in scena la sfida fra Antonio Mesi e Rosario Nasca. Competizione a Vicari fra Antonio Miceli e Antonio Schifano, mentre a Villafrati tra Francesco Agnello e Alessandro Ribaudo. Sono 3 infine i Comuni con un candidato unico: Leonardo Spera a Contessa Entellina, Giuseppe Sollazzo a Sclafani Bagni, Girolamo Anzalone (vicesindaco uscente) a Ventimiglia. A loro basterà superare il quorum per vincere le elezioni.