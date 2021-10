Elezioni amministrative, voto nullo a San Cipirello: alle urne neppure il 40% dei cittadini

Nel piccolo comune, tornato a scegliere il sindaco dopo lo scioglimento per mafia, affluenza del 39,5%. Era necessario il quorum del 50% più uno perché c'era un solo candidato. Tutti i dati

Nei quattro comuni in provincia di Palermo al voto per il rinnovo dell'Amministrazione l'affluenza - rilevazione delle 14, ora di chiusura dei seggi - è stata del 54,6%. A San Ciprello, comune sciolto per mafia, l'affluenza è stata tanto bassa da rendere nulle le operazioni. Ha votato solo il 39.5% degli aventi diritto mentre la legge richiedeva, essendoci un solo candidato sindaco, il 50% più uno.

La partecipazione maggiore a Montelepre con il 62,66%. Segue Terrasini col 56,40%, poi Alia col 53,2. Lo scrutinio è iniziato al completamento delle operazioni di voto. L'eventuale turno di ballottaggio si svolgerà domenica 24 ottobre dalle 7 alle 22 e lunedì 25 dalle 7 alle 14.